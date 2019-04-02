〈北部〉《桃園》建物公安稽查697家次 逾半不合格

2019-04-02

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府都市發展局昨在市議會進行工作報告，市議員劉茂群質詢指出，從去年九月一日至今年一月卅一日，都發局執行建築物公共安全聯合稽查六九七家次，其中不合格有三六六家次，不合格率高達五十二．五％，且全市公安專業檢查人數在六都敬陪末座，讓人質疑專業人力不足是否能做好建築物公共安全檢查，要求都發局檢討改善。

對此，建築管理處指出，該處去年整年度辦理建築物公共安全線上申報，總計受理二二九二件，包括八大行業、電影院、ＫＴＶ及按摩店等，不合格達六五二件，違規以防火門損壞、防火門加栓及安全梯、通道有異物阻擋等居多。

建管處表示，稽查發現業者於逃生處堆放雜物、防火門加上栓鎖等，都會要求現場改善，若為硬體部分違規，會給予一個月的時間限期改善，逾期不改就會開罰，去年總計開罰金額達一八一二萬元，去年有六家業者因限期不改達三次，被斷水斷電；至於稽查專業人力短缺，會逐年增加人力。

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