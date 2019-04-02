〈北部〉不畏逆境 江紆柔拚跆拳道國手

2019-04-02

〔記者李容萍／桃園報導〕就讀大勇國小六年級的江紆柔，父母離異後由爸爸打零工撫養紆柔三姊弟，孝順懂事的她身為長女，除姊代母職扮演小媽媽扛起家務，「跆拳道」是她的最愛，從三年級起學跆拳道，曾獲各大比賽獎項，獲桃園家扶中心推薦獲家扶基金會頒發全國自強兒童。

十二歲的江紆柔，小一起就要帶領弟妹走路到幼稚園，課後托輔班也要提早下課，才能及時接他們回家。隨著弟妹升上國小，還教導他們幫做家事，一起維持家中整潔。

舉凡掃地、洗碗、煮晚餐都難不倒江紆柔，雖然每天忙個不停，她仍說爸爸工作賺錢更辛苦，要幫忙減輕家裡負擔；每到寒暑假三姊弟總會回到高雄老家山上，幫助原住民奶奶做家事和農務，生火煮飯菜的難度比起用瓦斯爐高很多，還要拔草修枝、養雞餵豬。

江紆柔已獲跆拳道黑帶一段，到各地征戰都拿第一名佳績。她說，升上國中後想就讀體育班，繼續苦練跆拳道朝國手之路邁進，希望靠著自己的努力，成為家人的驕傲。

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