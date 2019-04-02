〈北部〉《桃園》客家風華 宋屋庄環境營造完工

2019-04-02

〔記者李容萍／平鎮報導〕市府客家事務局昨在平鎮區廣仁里集會所舉辦「讓朵朵梅蕊飄揚在八字圳的天空—台三線宋屋庄生活街區環境營造工程」完工啟用典禮，工程結合宋屋庄「梅」的意象，串聯廣仁公園至宋屋國小街區，營造客家風華及復刻八字圳與宋屋庄的生活風貌。

市長鄭文燦表示，浪漫台三線計畫北起桃園、南至台中，市府向客家委員會爭取約十二億九千萬元推動三大客家亮點建設，包括龍潭「台灣客家茶文化館」、平鎮「一八九五乙未戰爭保台紀念公園」、新屋「永安海螺文化體驗園區」。

鄭文燦說，平鎮有八大庄，宋屋庄的開發較早，當地種植相當多梅花，其祠堂名為「賦梅第」，附近的賦梅路就因此得名，八字圳的取水口從伯公潭水域開始，一路經過平鎮庄、宋屋庄和三座屋，形成的圳路系統成為聚落發展和拓墾基礎，見證平鎮早期開發的歷史，市府配合客家營造水圳文化，以二千四百萬元進行宋屋庄生活街區環境營造工程。

這項工程以宋屋國小與廣仁公園為核心，在廣仁公園設置禾埕廣場，重塑周邊地景樣貌並提供活動空間；在宋屋國小前門建置巡水茶香空間，配合電纜地下化工程，新設茶香通學步道。另設置八字圳導覽解說講習所做為學校與社區團體導覽活動場域，也搭配鄰近水甲廣場重現水甲巡守陂塘及巡田水路的歷史記憶。

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