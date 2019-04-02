〈北部〉《桃園》生態教育 八角店埤塘公園動工

2019-04-02

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府推動「一區一埤塘生態公園」計畫，投入二一七○萬元進行「桃園區二之十三埤塘景觀美化工程」，昨天動工將打造為「八角店埤塘生態公園」。市長鄭文燦出席開工典禮表示，此處規劃設置堤岸散步道、休憩涼亭、入口意象及人車分道段等設施，預計九月完工成為桃園區第四口埤塘公園，也是一座具有在地文化、生態教育及休閒遊憩的綠色埤塘樂園。

市府副秘書長暨工務局代理局長黃治峯表示， 位在永安路一一四三巷十八號旁的二之十三埤塘，占地七．五公頃，市府將設置總長度一○五七公尺的環埤步道，並鋪設透水磚人行步道，同時建置水生植物造型的休憩涼亭及景觀高燈，方便市民休閒運動；另考量永安路一一四三巷道路狹窄，工程也規劃以懸臂式擋土牆設置人車分道、劃設標線等，讓前來運動休閒的市民更安全。

黃治峯說，這處埤塘公園會保留周邊防風林，並在步道旁種植苦楝、烏臼及流蘇等常見喬木，也搭配種植落羽松、楓香及昭和櫻及杜鵑、扶桑等灌木，營造多元的景觀風貌；且埤塘會吸引小鷿鷈、白鷺及夜鷺等鳥類棲息，也將設置導覽解說牌。

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