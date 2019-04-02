〈北部〉老街溪上游整治 平鎮八角塘工程竣工

2019-04-02

〔記者李容萍／平鎮報導〕市府水務局推動「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫」，其中「八角塘周邊環境改善工程」昨率先竣工，加上四月、六月將完工的「平鎮鐵騎風光工程」、「石門大圳休憩路廊串連工程」，規劃將老街溪上游整治延伸至平鎮伯公潭，整合八字圳及石門大圳步道系統，施作老街溪中壢到平鎮段自行車道，並與大坑坎溪及石門大圳的自行車道串連，沿途設置公園、跨橋、景觀及植栽等設施，打造成南桃園最好的自行車道及親水步道。

節點廣場有茶葉椅 鎮南橋配紅磚橋椅

市長鄭文燦昨出席位於平鎮區樟樹伯公潭的「八角塘周邊環境改善工程」竣工典禮，偌大的節點廣場增設茶葉造型座椅與卵石環形草坡，象徵鎮興里鄰近茶改場，百年來茶葉經由埔心車站運輸的土地紋理；鎮南橋整修變裝成仿古造型，橋旁還有紅磚橋造型的座椅，大、小橋相映成趣。

與大坑坎溪及石門大圳自行車道串連

鄭文燦表示，老街溪開蓋總長約一．八六公里，市府將沿岸親水草坪改造成為親水公園，大幅增加林蔭空間；另外，老街溪上游整治延伸至平鎮及龍潭地區，下游整治可連接至青埔，總長約廿二公里，其中老街溪中壢到平鎮段自行車道，可與大坑坎溪及石門大圳的自行車道串連；八字圳過去為平鎮庄、宋屋庄及雙連坡庄等居民聚落重要的水利系統，埤塘水圳也是桃園台地重要景觀，透過相關工程可重新發揚八字圳水文化，另也修復伯公潭橋、鎮南橋及安樂橋三座紅磚糯米古橋。

鄭文燦說，平鎮區充滿重要的歷史場景，有黃復興號藥材商千頃第客家傳統三合院建築、鴉片煙潭、乙未戰爭古戰場等，「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫」工程注重美感及質感兼具，讓市民在平鎮騎自行車，看得到歷史、人文，也看得到生態；市府在鎮南橋頭的百年樟樹伯公潭前，將原閒置的水岸公有土地打造成節點廣場，廣場結合綠地草坪空間，增加休憩空間，達到治水與親水兼具的目標。

下游部分獲前瞻補助 步道施工中

水務局長劉振宇說，老街溪開蓋段下游部分，市府已獲中央前瞻水與安全第一批核定經費四億元，正進行環北橋至高速公路區間的堤防用地徵收及親水步道工程。另向經濟部水利署提送老街溪整體發展計畫，持續爭取高速公路至領航南路段十．六億的前瞻基礎建設經費。

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