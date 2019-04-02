〈北部〉《桃園》在地建設爭20億補助 林佳龍允支持

2019-04-02

〔記者周敏鴻／桃園報導〕交通部長林佳龍昨天前來桃園聽取市府推動公路公共運輸計畫、改善停車問題等需求，市長鄭文燦把握機會當面向林佳龍爭取約二十億元補助，獲得林佳龍阿莎力回應：「會支持！」

公共運輸合計17項計畫

市府交通局向中央申請公路公共運輸計畫部分，目前有「市區汽車客運業虧損補貼」、「八德轉運站」等十六項計畫，約二．五八億元待交通部補助；另有市區公車導入車輛安全系統計畫，也需交通部補助三千萬元。

申請蓋停車場共有20案

改善停車問題方面，市府去年申請十四案，仍有中正公園、桃園區殯葬綜合大樓停車場等五案未核定，中央補助經費需求共七．四一億元，鄭文燦說，市府今年再申請六案，包括桃園市政府文化局廣場、桃園市立美術館、復興角板山停車場等，希望中央補助十．六三億元。

林佳龍提醒 積極自籌經費

總計桃園市府的公路公共運輸計畫、改善停車問題等建設需求，待中央補助總經費達二十．九二億元。林佳龍表示，地方政府基於「人本交通」精神推動的交通建設，交通部都會支持。但地方政府除了接受中央補助，也應自籌建設經費，交通部未來會採滾動式檢討，若地方政府自籌建設經費不夠積極，就會檢討相關補助，轉而補助較積極的地方政府相關建設經費。

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