〈北部〉國一中正北交流道 將增北出南入匝道

2019-04-02

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國道一號桃園區段的中正（北）路交流道，目前僅為「北入、南出」匝道，交通部長林佳龍昨天與市長鄭文燦現地會勘後，決議增設「北出、南入」匝道，並延伸原來的北入與南出匝道、拓寬蘆興南路，預計二○二一年五月同步完工。鄭文燦說，「屆時這處半套交流道將搖身變成一套半」。

目前僅北入南出 還是會塞

立法院交通委員會委員鄭寶清、鄭運鵬，昨天邀林佳龍、鄭文燦前往蘆興南路會勘，鄭寶清、鄭運鵬表示，國道一號南崁交流道路段常常壅塞，交通部因此設置了中正（北）路交流道以紓解車潮，但「北入南出」的匝道設計，無法有效消化北出、南入的車流，大批國道車流仍然匯集到南崁交流道。

今年內動工 經費近8億元

交通部高速公路局為此與市府推動中正（北）路交流道增設「北出、南入」匝道，預計今年十月至十二月間動工。林佳龍強調，交通建設「晚做不如早做」，這項近八億元的工程，將分為國道主線部分路段拓寬、增設北出南入匝道兩階段進行，增設的北出南入匝道將接上蘆興南路，也會同步延伸原來的北入南出匝道，讓銜接國道一號的車流，可具行走中正北路或蘆興南路的兩項選擇。

另花10億元 拓寬蘆興南路

鄭文燦說，中正（北）路交流道「北出南入」匝道預計二○二一年五月完工，市府配合工程，將同步進行僅有兩線車道的蘆興南路拓寬工程，要將一千五百餘公尺長的蘆興南路拓寬為廿公尺，以充分消化出入國道的車流。由於徵地與工程費用高達十億元，市府會積極爭取中央補助，盡快讓「半套」的中正（北）路交流道，變身成「一套半」的交流道，徹底改善南崁交流道與周邊道路的壅塞問題。

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