〈中部〉台中市清水民宅大火 兩子意識好轉

2019-04-02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕清水民宅大火一家五口倖存三子女，目前還在中國醫藥大學附設醫院治療中，其中二名兒子昨天意識好轉，市長盧秀燕昨前往探視，三子女就讀的清水高中校長黃偉立強調，其中老大已通過逢甲大學資工系申請入學第一階段，已要學生放寬心，校方會協助後續申請入學事宜。

清水區民宅三月卅一日發生火警，造成夫婦兩人罹難，三名子女重傷送中國附醫急救，病情控制，生命跡象穩定；三子女就讀的清水高中校長黃偉立昨再赴醫院探視學生，並傳來好消息指出，包括長子及次子接受高壓氧治療後均意識好轉，長子意識清楚能互動，他向長子轉達師生關心。

黃偉立說，因長子讀高三且已通過逢甲大學資工系申請第一階段初審，也向學生表示會代為處理後續資料上傳及視恢復情況代向大學了解口試等事宜，讓學生安心養傷。

至於學生是否得知父母罹難消息，黃偉立說，因為學生看起來還很累需要休息，並未跟學生有太多對話，更未向學生透露其他家人的消息，希望讓孩子在穩定安心情況下休養，儘速恢復身體狀況。

此外，盧秀燕昨日也前往醫院探視三人醫療狀況並慰問家屬，並指示相關局處盡力協助後續災害救助及善後事宜。

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