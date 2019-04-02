〈中部〉台中市大肚區社腳里首座公園動土 打造12座感官遊具

2019-04-02

〔記者陳建志／大肚報導〕大肚區社腳里內至今沒有公園，為了讓社區民眾有一處可運動遊憩的場所，市府斥資六百多萬元，闢設公兒九公園，昨天舉行動土典禮，除步道和體健設施，將配合當地特色打造「紅蜻蜓」造型溜滑梯、鳥巢式鞦韆和沙坑等十二座感官遊具，整起工程預計七月底完工，九月初正式開放，社腳里長陳榮銀則希望里內八五四巷另一處土地被劃為公園預定地，已四十多年遲未徵收，也能早日闢為公園。

7月底完工 9月初開放

位於大肚區社腳活動中心旁的公兒九公園，昨天舉行動土典禮，包括副市長令狐榮達、立委顏寬恒、市議員吳瓊華、張家銨、林孟令、建設局主秘謝公耀、大肚區長白峨嵋、社腳里長陳榮銀等人都到場關心。

令狐榮達表示，公兒九公園市府已規劃多年，以符合居民期待的童玩、生態為設計理念，並以當地特色的「紅蜻蜓」打造溜滑梯，以及沙坑、鳥巢式鞦韆等十二座感官遊具，並原地保留喬木、水道等特色，營造出具自然生態、設計美學、感官遊憩設施的公園。

國有地 斥資逾六百萬闢建

市府建設局新工處公園景觀科長李苑寧表示，公兒九公園佔地一九二一平方公尺（約五八一坪），位於沙田路一段七七四巷旁，土地為市府向國有財產署撥用，昨天動土後，預計七月底完工，後續進行驗收和缺失改善，九月初將可正式對外開放。

陳榮銀表示，里內至今無公園，很高興市府協助闢設公園，除希望此座公園早日完工，讓里民有休閒遊憩的場所，並說里內沙田路一段八五四巷另一處土地，被劃為公園預定地已四十多年，卻遲未徵收，對地主不公平，希望也能早日徵收闢為公園。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/