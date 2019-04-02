〈中部〉台中市兒童月省荷包 門票、住房有優惠

2019-04-02

〔記者歐素美、張菁雅／台中報導〕慶祝兒童節，台中市多處遊樂區、樂園都推出十二歲以下兒童四日當天免費入園或享有優惠價，替家長省荷包。飯店業者則在連假期間推出兒童用餐半價、週六住房不加價等優惠，還請主廚教導大家製作甜點，讓小朋友留下美好的回憶。

4日當天多處遊樂園 免費入園區

后里中社花市、大雪山森林遊樂區、八仙山森林遊樂區，兒童節當天，十二歲以下兒童入園免費；福壽山及武陵農場，兒童節當天，十二歲以下則分別僅收取廿元及十元的保險費；麗寶樂園則是四日到七日，十二歲以下兒童入園皆免費，賽車場並推出鐵手全餐，兒童可體驗三種卡丁車，只要一千九百九十九元，現省二千二百元；東勢林場於四日至七日也推出門票優惠，三歲以下兒童免費、三至六歲只要一百廿五元、七至十二歲一百六十元，替家長省荷包。

目前武陵農場及福壽山農場，正是白藤及紫藤花季，綻放紫白色的浪漫，兒童節、清明節連假上山賞花正是時候，大雪山及八仙山森林遊樂區，則可享受森林浴，步道走走更健康。

飯店業者推兒童用餐優惠贈好禮

另外，長榮桂冠酒店將四月訂為「兒童月」，即日起至卅日，咖啡廳午晚餐每桌付費孩童獲贈外帶六吋披薩一份，冠品鐵板燒祭出點用指定套餐兩客，可獲贈兒童套餐一份。四月底前憑中部地區遊樂園或花博門票票根，每張門票可折抵房價二百元，雙人房最多折抵兩張，四人房最多折抵四張。

親子在四日至七日入住永豐棧酒店，則可免費參加甜點ＤＩＹ課程；風尚西餐廳在連假期間，兒童半價優惠，穎火鍋餐廳則免收兒童鍋底費。

亞緻大飯店的「一童郊遊趣」住房專案，四日至六日入住商務客房，可享約三．三折優惠，再送冰淇淋名店兌換券。週五至週日入住的兒童，到異料理點用套餐還可享五折優惠。

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