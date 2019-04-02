〈中部〉安全行車距離 用路中白線來「量」

2019-04-02

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市綽號「阿文」的女子，前往北部遊玩返家後，突然收到國道警察寄來的紅單，原以為是自己開車不小心超速被罰，未料，打開信封紅單上竟寫著「未保持行車安全距離五十三．五公尺」才被開罰三千元，當下傻眼、無言又憤怒地將罰單ＰＯ上網，希望大家評評理，政府如此搶人民血汗錢，未免也搶得太兇！

「阿文」在臉書地方群組道出自己的苦水及一堆疑慮，包括「我又沒有尺，怎麼知道五十三．五公尺是多遠？如果左右有車插入我的車道，這樣也算違規？若是定速行駛，前車突然慢下來，我也算違規？」有的網友為她抱屈，鼓勵她向監理單位提出異議，以捍衛權益。

公路總局南投監理站指出，依據高速公路及快速公路交通管制規則規定，小型車應與前車保持安全距離的計算方式，係「速度除以二」；大型車則是「速度減二十」，兩者都是以公尺為單位。

以該案而言，紅單載明「阿文」當時駕駛自小客車行經苗栗路段的車速為一○七公里，依上述算法，安全距離便是五十三．五公尺，且高速公路車道之間都劃有白線，每條白線之間距離約十公尺，駕駛朋友若據此作為行車原則，相信就算沒有任何丈量工具，也能保持應有的安全距離，免於被罰。

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