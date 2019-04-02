〈中部〉南投交警閃亮變裝 背心有跑馬燈

2019-04-02

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣交通警察大變裝，最近換上新的ＬＥＤ反光背心，較傳統反光背心更具科技感，也讓員警入夜執行勤務的人身安全更有保障！

近來員警執勤不慎被撞的意外頻傳，南投縣警察局因而換裝警用反光背心，但礙於經費，目前只購買六十八件，然而，縣內員警有一千多人，警察局長陳木樹基於工作危險性等種種因素考量，將交通警察列為優先換裝對象，入夜執勤時，員警背心如同跑馬燈般發出一閃一閃的亮光，格外引發往來人、車注意，宛若「燈光人」提醒民眾遵守交通安全。

南投縣警察局交通隊組長李安景指出，傳統警用反光背心是靠光線折射原理產生警示效果，易出現盲點而衍生被撞的意外發生，如今更換ＬＥＤ反光背心，本身就有ＬＥＤ照明配備，充電一次，電力可維持七、八小時，除了可調整亮度，還有閃燈或不閃燈的設計，讓員警可依夜間執勤環境隨時變化、調整，日後也將陸續編列經費，以利所有員警早日換裝ＬＥＤ反光背心。

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