〈中部〉兒童節有禮 埔里、魚池送巧克力加彩蛋

2019-04-02

〔記者佟振國／南投報導〕兒童節將至，南投縣埔里鎮Feeling18巧克力工房已連續十年贈送在地學童每人一盒巧克力當作兒童節禮物，今年送出七千七百份，更配合復活節主題「金蛋尋寶」遊戲，加碼送出大型巧克力彩蛋，要讓學童驚喜連連；草屯鎮公所則送給學童可愛小豬撲滿，鼓勵小朋友從小養成儲蓄好習慣。

校園金蛋尋寶 驚喜加碼

埔里在地企業Feeling18巧克力工房除獎勵學童閱讀送巧克力，每年兒童節也送給公私立幼兒園、國小學童每人一盒巧克力，陪伴全鎮孩子們歡度兒童節，這項公益活動今年邁入第十年，去年起更擴及魚池鄉，今年兒童節兩地將送出七千七百份巧克力，昨於埔里愛蘭國小舉行捐贈儀式。

草屯 送小朋友小豬撲滿

十八度C文化基金會董事長茆晉（左日右牂）說，今年配合復活節，加碼舉辦「金蛋尋寶」遊戲，共有二百卅顆金蛋依學校班級、學童人數比例分配至各校，學校將金蛋藏於校園讓學童尋寶，找到金蛋的幸運兒，還可免費兌換大如鵝蛋、內含小禮物的巨型巧克力彩蛋，要讓學童驚喜連連。

草屯鎮長簡景賢昨也走訪鎮內國小、幼兒園致贈兒童節禮物，今年是農曆豬年，公所特別送給小朋友可愛的小豬撲滿，希望他們從小養成儲蓄好習慣。

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