〈中部〉服務家扶41年退休 不忘傳承30年約定

2019-04-02

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「美麗」退休了，但美麗的奇異恩典約定依然繼續傳承。

在雲林家扶中心服務超過四十年的李美麗昨天正式退休，退休最後一天上班仍為九十一歲阿嬤林美鈴捐款服務，原來這是她們二人卅年來的約定，阿嬤知道李美麗要退休依依不捨，雲林家扶社工強調，這個約定會傳承下去。

本身是基督徒的李美麗在雲林家扶服務四十一年，年滿六十歲選擇退休，昨天最後一天上班，林美鈴騎電動車到家扶要捐贈助學金，獲悉李美麗要退休，阿嬤緊緊擁抱著她，原來「二美」之間有著一段維持卅年的美麗約定。

美鈴阿嬤說，卅年前因丈夫病逝，原本想以丈夫名義認養貧童，後發覺不大合適，就用自己的名字捐贈認養二名孩子，每個月捐助六百元，卅年來從未中斷，阿嬤家住虎尾街上，每個月初都會送錢到家扶，每次都由李美麗經手。

由於李美麗與阿嬤的女兒同年，久而久之情同母女，阿嬤來捐錢時就像來找女兒聊天、聊心事，昨天李美麗最後一次當班為林美鈴收取助學金時，二人都紅了眼眶。

而最讓人感動的是，昨天也是美鈴阿嬤生日，家扶伙伴送出生日蛋糕時讓阿嬤驚喜不已，李美麗不僅自掏腰包買蛋糕還帶著家扶伙伴為阿嬤慶生，讓阿嬤好感動，李美麗說，這是愛的承諾，謝謝美鈴阿嬤，也謝謝雲林家扶讓她擁有很多美好回憶。

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