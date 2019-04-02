〈中部〉12米高鞦韆 嘉市號召好手挑戰

2019-04-02

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市「鞦韆節」七日在光路里武當山玄天上帝廟前舉行，廟方設置十二公尺、近五層樓高的鞦韆，祭出冠軍一萬元等獎項，號召各路好手參賽，即起到七日報名，已有三十人報名挑戰。

嘉義市長黃敏惠昨揹玄天上帝神像登鞦韆發錢母後說，鞦韆踏板離地約二百二十公分，站上去很緊張刺激，歡迎民眾到場觀賽、體驗。

嘉市八掌聯合里主席兼玄天上帝廟管理委員會秘書委員林昇賢表示，高空盪鞦韆源自清治時代先民來台時，下路頭庄民祈求玄天上帝保佑袪除瘟疫的儀式，原本每年逢農曆閏年舉辦，二○○八年經廟方擲筊獲神明允許，改為每年舉辦嘉市鞦韆節；鞦韆架高度十二公尺，比賽最高紀錄曾有雙人組選手將鞦韆盪超過十五公尺高。

林昇賢說，比賽依傳統限男性參加，分為單、雙人組，再依年齡分為二十五歲以下的少年組、二十五到四十五歲青年組、四十五到六十五歲中年組，冠軍有一萬元獎金；七日下午四點半到五點半，開放女性體驗。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/