〈中部〉嘉義縣長翁章梁下鄉座談 大埔爭公共運輸

2019-04-02

〔記者陳璟民／大埔報導〕嘉義縣政府昨到大埔鄉舉辦基層座談會，鄉公所提出多項公共運輸議題，如請縣公車處協調台南市興南客運，解決票證系統相容問題，讓鄉民可持嘉縣敬老愛心卡，免費搭乘大埔站至台南玉井站，對此，縣長翁章梁允諾促成並由縣府補助所需經費，縣社會局副局長張翠瑤會後受訪說會在六月底前完成此事。

搭公車優惠 縣府將洽商

翁章梁昨率縣府局處首長，到大埔鄉與地方各界面對面，履行他競選時說上任後，每三個月到大埔鄉、阿里山鄉各一趟，聽取民意、解決民瘼的承諾，而公所十二項提案就有三項跟公共運輸有關。

大埔鄉長吳明勳表示，興南客運指其票證系統，與嘉縣敬老愛心卡系統相容建置費，要一百二十萬元，公所無力負擔，且事涉跨縣市權責，盼縣府協助處理，讓大埔年長者與身心障礙者得以持卡優惠搭乘；張翠瑤回應，將與興客洽商簽約意願及採實支實付。

縣公車7301路線 將增班次

吳明勳說，縣公車「7301」路線（嘉市、大埔至嘉義農場），目前每天上、下午都發車上、下行一班次，往返時間過於急促，致民眾出外洽公或返鄉不便，且到陽明醫院就醫或到市府洽公，無就近上、下車的站點，希望增加班次並增設中山路站。

縣公車處長郭良江表示，「7301」統計六個班次才一名乘客，雖然不足以支撐增加班次，縣府基於服務偏鄉縣民，允從每天往返兩班次增為三班次，並調整雙向發車時刻，但取消行駛大埔站至嘉義農場站，替代方案是轉乘興南客運，全案待與公路監理單位會勘，預計五月中旬上路；另外，即起增設中山路站。

不過，大埔鄉民代表陳癸全顧慮會造成在外縣市上班上學的鄉親，傍晚返鄉返家沒公車坐，建議維持行駛；吳明勳表示，這個路段的接駁問題，公所會設法處理。

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