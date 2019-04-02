〈中部〉雲嘉首家 台大雲林分院罕病中心揭牌

2019-04-02

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台大醫院雲林分院成立「罕見疾病中心」昨天揭牌，成為雲嘉第一家，讓民眾免於就醫奔波，打造全人照護。

台大醫院雲林分院罕見疾病案例日漸增加，二○一三年至今陸續在該院通報確診五十一例、五十三名確診患者在該院追蹤治療中。

照顧病患 就醫免奔波

為了因應與照顧罕見疾病個案，也希望藉由積極鼓勵篩檢來發現更多潛在患者並提供後續照護，台大醫院雲林分院成立罕見疾病中心，由醫務秘書楊豐榮擔任主任，團隊成員包括小兒部醫師蔡政憲、神經內科醫師高伊慧。

據衛生福利部已公告二百廿三種罕見疾病、一○五種罕見疾病藥物及四十項罕見疾病特殊營養食品，接獲通報確診罕見疾病一萬五千五百人。

雲林縣衛生局長曾春美指出，台灣為全球第五個立法保障罕病國家，結合醫院系統、社會福利管道及民間團體提供協助，整合罕病家庭所需服務與資訊，減輕罕病家庭負擔，雲林在籍有二百八十四人、居住在雲林三百六十二人。

楊豐榮簡報分享，以該院有罹患成骨不全的罕病，在醫療團隊協助已生下一名二歲健康孩子，罕病中心成立後希望能照顧更多需要照顧的人。

提供一站式全人服務

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁強調，罕見疾病中心提供篩檢、診斷、通報、治療、追蹤、健康照護等一站式全人服務，同時結合台大醫療體系資源及雲林科技大學設計研究中心團隊，提供醫學中心級服務，協助患者與家屬對疾病能有所認知，並調適疾病所帶來的衝擊，讓病患就醫不孤單。

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