〈中部〉台中市鼓勵中小企業創意海選 15日起跑

2019-04-02

〔記者張菁雅／台中報導〕鼓勵中小企業創新研發，中央與市府相繼推出補助計畫。經發局表示，經濟部針對小型企業創新研發，提供廿萬至六十萬元獎勵金，將於十五日起進行創意海選；市府今年預計投入三千萬元，補助廠商研發升級，個別補助上限一百萬元、聯合申請補助上限二百萬元，預計五月公告受理申請。

經發局表示，經濟部推出「小型企業創新研發計畫（SBIR）創業概念海選計畫」，從創意海選、創新擇優到創業拔尖進行一系列獎補助及輔導陪伴機制。尤其在創意海選階段，新秀組每案獎勵金廿萬元，明星組每案獎勵金更達六十萬元，鼓勵中小企業廣泛提案，創意海選將自十五日至廿六日受理申請，經發局也協助提供中小企業廠商報名諮詢。

經發局也表示，市府已向中央爭取到「地方產業創新研發推動計畫」補助，預計投入三千零四十萬七千元，補助廠商研發升級，鼓勵台中地區業者加強研發創新技術，個別業者申請補助上限一百萬元、聯合申請補助上限二百萬元，預計五月受理申請。

經發局長高禩翔強調，市府針對創業各階段提供多項資源，包括「圓夢平台」引薦新創團隊的技術與服務應用於在地企業、「青創貸款」協助創業者籌措創業資金，更有「創櫃板登錄輔導」、「創意設計競賽」等多項資源做選擇，領銜年輕創業者提高創業成功機率。

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