〈中部〉清明連假 高鐵台中站交通疏導措施出爐

2019-04-02

〔記者陳建志／台中報導〕清明節四天連假即將到來，預期將有大批出遊、返鄉祭祖旅客進出高鐵台中站，烏日分局昨天公布交通疏導措施，建議南投、彰化前往高鐵站民眾，可走中投公路、王田交流道銜接平面道路前往高鐵站，並建議從站區一路進出高鐵台中站一、二樓接送親友的車輛，可以改利用台鐵新烏日火車站前廣場接送避免壅塞。

警方：站區發現壅塞即進行疏導

警方表示，清明節四天連假即將到來，為了確保高鐵站區附近交通順暢，將透過高鐵站及分局的「行車流暢中心」，運用路口監視器即時掌控高鐵站區一路一、二樓等周邊重要路口行車狀況，一旦發現有壅塞情形，將立刻調派線上警力協助疏導。

台74線匝道易塞車 建議改道行駛

烏日分局分析民眾進出高鐵站動線，發現主要經由台七十四線高鐵站匝道進出為主，每逢假期常車輛回堵，造成高鐵站周遭的高鐵路三段、高鐵東路、高鐵五路出現塞車。

烏日分局表示，為避免民眾進出高鐵站塞車，除建議民眾多搭乘台鐵、公車等大眾運輸工具，並建議南投地區民眾，可行駛中投公路在大里二匝道下，並銜接烏日區環河路、高鐵路一段前往高鐵站；彰化地區民眾則可從國一王田交流道或大度橋，接烏日區中山路進出高鐵站。

至於台中地區民眾，可走台七十四線快速道或建國路、學田路、中山路等平面道路進出高鐵站，若下高鐵匝道遇車流回堵，建議可行駛往「彰化」方向的匝道下高鐵路三段，若要「載客」車輛在高鐵三路口左轉，「送客」車輛則在高鐵五路口左轉。

烏日分局也建議，民眾若要避開站區一、二樓接、送客的車流，可多利用台鐵新烏日火車站前廣場接送（站區二樓大廳到新烏日站廣場，步行距離約二百公尺），避免塞車久候。

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