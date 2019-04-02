〈中部〉智慧城市創新應用獎 台中市6都唯一落榜

2019-04-02

〔記者黃鐘山／台中報導〕二○一九智慧城市展落幕，六都僅台中市沒得獎。市議員楊典忠批評，台中已是全國第二大城，卻在國際智慧城市的競爭舞台鎩羽而歸，要求檢討別再做年年陪展的假智慧城市。市府回應，將加強盤點相關計畫及參加資料撰擬。

吸引海外逾2千訪客 6都均設展示館

「二○一九智慧城市論壇暨展覽」由台北市電腦公會等單位主辦，吸引來自全球四十五個國家與地區，超過二千位的海外訪客蒞臨，國內六個直轄市政府都設有獨立的展示館，其他縣市政府則分別於智慧城鄉計畫主題館或亞洲矽谷計畫主題館內展示。

議員：市府推智慧城市多年 卻年年陪展

國內競賽的智慧城市創新應用獎，分成縣市創新應用組、政府智慧治理組及企業創新應用組，其中，縣市組有九件獲獎，台北市三件，新北市與桃園市各二件，台南市與高雄市各一件，六都中僅台中市鎩羽而歸，在眾多獲獎縣市攤位中，顯得遜色許多。

楊典忠表示，設立智慧城市創新應用獎，是鼓勵各縣市善用各地特色資源及廠商力量，落實智慧城市願景，檢視政府機構是否將物聯網創新應用並實現，且成果足供其他城市及廠商效法。

楊典忠強調，台中市政府今年以「科技x城市—未來」參展，展出自動駕駛、智慧儲能與電網、水湳中央公園智慧管理等，也推動智慧城市多年，但從結果顯見市府政策不夠smart，不免令人懷疑市府參展不夠積極，要求檢討別再做年年陪展的假智慧城市。

市府：未來會加強相關計畫資料撰擬

前市府官員指出，過去經發局針對智慧城市協助重點在於產業及園區，推動產業數位轉型與智慧化，也有精密園區的智慧化。另交通局有智慧無人載具，建設局的水湳智慧城等，但最好是新設「數位治理局」來統整，但藍營議員力阻成立而流產，成效猶未顯現。

盧市府研考會表示，共計提報五件，一件進入複選。此次參獎時程適逢台中市舉辦花博，各機關在準備上較未能完全符合此次參獎主題及評獎標準，未來將加強盤點各機關相關計畫及參加資料撰擬，以展現市府執行成果。

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