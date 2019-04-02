〈中部〉左轉車太多 埔里南環路口擬改標誌

2019-04-02

〔記者佟振國／南投報導〕針對南投縣埔里鎮南環路與台十四線愛蘭橋路口，常有駕駛人行駛外側右轉車道卻違規左轉上橋而遭檢舉挨罰，在網路引發熱議，議員林芳伃邀埔里分局、鎮公所會勘達成共識，鑑於南環路左轉上愛蘭橋車流明顯大於右轉市區車道，將報請縣府於外側車道增劃左轉標誌，但警方強調，道路標誌未更新前，民眾違規遭檢舉還是照罰。

最近常有埔里鎮民收到交通違規罰單，許多都是行駛南環路外側右轉車道，卻左轉上愛蘭橋，結果遭後車駕駛截取行車記錄器畫面向警方檢舉，依道路交通管理處罰條例第四十八條開罰六百元以上一千八百元以下罰鍰。

但有民眾上網抱怨，南環路左轉愛蘭橋車流平時即相當大，假日尖峰更嚴重回堵，外側右轉市區中山路崎下路段的車流相對稀少，才會利用外側右轉道左轉，但也有人反批違規就是違規，還要找藉口，為此在網路引發論戰。

埔里分局指出，南環路為多車道道路，在多車道右轉彎，不先駛入外側車道，或多車道左轉彎，不先駛入內側車道，即屬違規，但考量南環路口左、右轉車流差異大，建議在外側車道增設可左轉的標誌，可紓解內側車道的車流，也能減少違規行為。

由於南環路屬縣道七十二之一線，道路標誌標線為縣府權責，縣府將彙整各方意見，決定南環路外側車道是否增劃左轉標誌。

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