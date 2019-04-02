〈中部〉（彰化）芭樂產量大增 賣價跌破成本

2019-04-02

〔記者顏宏駿／彰化報導〕芭樂價格去年一直維持高檔，使得不少農民搶「包粒」，讓今年產量越來越多，而價格從過年後也一路探底，最近來到每公斤十二元，遠低於成本價十五元。彰化農民大歎「低到要吃土」！而這也是芭樂近十年來波段新低價。

根據農糧署的網站顯示，在去年三月間，全台各市場芭樂總量為四千公噸，而今年三月總量為六千多公噸，足足比去年同期多了二千多公噸，等於增加近七成的產量，而價格也從三○．五元掉到十七．一元。

產地每公斤11元 10年來最低

記者實地走訪彰化縣溪州鄉的「芭樂產區」，當地一位鄭姓農民說，這是近十年來最低的價格，去年一整年芭樂價格都很好，尤其九月、十月，還經常見到六○元的高價，今年三月以來原還維持在十五元，沒想到三月底已經來到十一元，這價格是十年來首見，簡直「低到吃土了」，而農民的成本價格約在十五元。

由於往年芭樂出現價跌的時間都落在暑假前後，但今年非常反常，清明節前已跌到谷底。一位蕭姓農民說，芭樂的產量是可以控制的，以農民的專業行話來說，拇指大的小果叫「粒」，採收前三個月先套袋叫「包粒」，包多少就會產多少！去年芭樂價格一直維持高檔，農民便越包越多，未「踩煞車」，沒想到春節一過，買氣下降，而這波低價，正是源自去年底農民的「搶包粒」，結果三個月後上市爆大量，現在價格大跌，這是農民自己造成。

產地現在是「哀鴻遍野」，受「韓流」影響，網路上還有農民請縣長王惠美拜託韓國瑜把產量過剩的芭樂賣到中國去，但縣府表示，目前正想辦法，希望結合通路商來做大量採購。

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