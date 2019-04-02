〈中部〉南投首辦弱勢微型保險 萬人受惠

2019-04-02

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府為照顧弱勢族群基本生活，在金融監督管理委員會協助及九家保險公司贊助下，從四月一日起首度為縣內低收入戶、中低收入戶及特殊境遇家庭申請人等弱勢家庭開辦為期一年的微型保險，萬一因意外事故傷害、失能或身故，即可獲得最高五十萬元理賠金，預計有一萬三百零八位民眾受惠。

9家保險公司贊助 協助度難關

南投副縣長陳正昇表示，鑑於弱勢民眾一旦遭逢意外事故，家庭經濟勢必雪上加霜，恐衍生更嚴重社會問題，惟保險支出對弱民眾是個重擔，去年金融監督管理委員會副主委黃天牧到南投縣視察時，積極促成替縣內弱勢族群投保微型保險。

陳正昇強調，很感謝國泰人壽保險公司等九家保險公司動用公益基金贊助下，縣內一萬多名弱勢家庭民眾在不需額外支付保險費，以及不影響原有福利身分及權益下，一旦發生意外事故（非疾病）致蒙受傷害、失能（依失能等級表認定）或身故，即能透過各鄉鎮市公所申請最高五十萬元理賠金，免於家計陷入困境。

傷害、失能或身故 最高賠50萬

黃天牧則指出，金管會自二○○九年在全國各地推動微型保險，十年來已有六三．五萬人受惠，辦理出險有九二○件，協助弱勢家庭在最艱困的時候度過難關，是一件非常有愛心、有善心的事情，等於在社會安全網多一道防護，讓保險更能發揮其社會意義。

陳正昇隨後逐一頒贈感謝狀予金融監督管理委員會、中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國產物保險商業同業公會、社團法人中華民國紅十字會台灣省南投縣支會，以及國泰世紀、新光、第一、兆豐、泰安、旺旺友聯、遠雄、國泰、三商美邦九家保險公司，感謝這些單位合作推動微型保險，幫助縣內弱勢支付保險費。

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