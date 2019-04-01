〈南部〉藥局普查今展開 去年7家被罰

2019-04-01

〔記者王俊忠／台南報導〕今年台南市藥局普查即將於四月展開，南市衛生局公布去年普查結果，雖無賣偽藥情形，但十三家藥局（二．二％）有缺失，分別是招牌名稱與核准項目不符（六家）、賣過期藥品（五家）及公開陳列處方用藥（兩家），其中賣過期藥、陳列處方藥等七家各被依藥事法開罰三萬元，衛生局請藥局業者自我檢視，避免觸法挨罰。

每年藥局普查期間為四月到十月，雖然藥局有藥師執業，但衛生局為了市民用藥安全，每年做全面性普查。去年普查五八一家藥局，結果四二三家（七十二．八％）符合規定、一三七家（二十三．六％）輔導改善、六家（一％）已歇業、兩家（○．三％）不知去向及十三家（二．二％）有缺失事項。

衛生局衛生稽查科長陳靜香表示，十三家藥局缺失事項分別為招牌名稱與核准不符（六家），該局輔導改善；疑涉販售過期藥品（五家）及公開陳列處方用藥（兩家），依藥事法相關規定分別裁罰三萬元，共開出二十一萬元罰單。

有鑒於二○一七年有偽藥事件發生，衛生局也抽查全市一百家藥局藥品購入來源，避免發生偽藥進入合法供應鏈，結果都符合規定。

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