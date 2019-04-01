〈南部〉破壞漁光島裝置藝術 黃偉哲：絕不寬貸

2019-04-01

〔記者蔡文居／台南報導〕二○一九漁光島藝術節於上週六開幕，吸引大批民眾前往參觀，也一躍成為台南熱門的打卡景點。但是開幕第一天就傳出現場的裝置藝術遭破壞，讓不少民眾傻眼，並感嘆「這就是我們的公民水準」。

市長黃偉哲昨天也呼籲大家發揮公德心，愛惜現場的藝術品，並強調對於動手破壞的人市府絕不寬貸，也請民眾勇於勸阻或舉發，希望大家一起守護我們的藝術節。若見到破壞請立即報警或通報1999。

藝術節甫開幕 裝置藝術就被破壞

漁光島藝術節開幕第一天，參觀人潮大爆滿，市府估計首日有二萬七千人參加。不過，昨天傳出現場裝置藝術作品「虹樹林」遭到破壞。不少民眾好奇或是以好玩心態搖晃該作品，造成「虹樹林」部分作品上方的球體與彈簧掉落。另外，其他作品也有發生民眾不當碰觸、踩坐等情形。

民眾嘆「這就是我們的公民水準」

有民眾就在網路上爆料，指作品已經被人為破壞嚴重，甚至民眾不聽勸，難過地說，「只能用一句話形容：『面目全非』。」網友也紛紛留言加以譴責，感嘆「這就是我們的公民水準」。

此事也引起黃偉哲的關切，他昨天在臉書上張貼「拿出公德心，保護漁光島」的貼文，呼籲大家發揮公德心。他說，漁光島上的藝術品，是藝術家與策展團隊長期努力的成果，需要大家的珍惜。

文化局：將儘速修復 並加強勸導

文化局則表示，感謝民眾對於漁光島藝術節的支持，這次的藝術作品都是藝術家精心傑作，希望帶給民眾一個兼具歷史文化生態的藝術感受，文化局不會因為少數人的破壞，就將藝術作品圍起來，呼籲所有的民眾能夠珍惜所有的藝術作品，讓更多人能欣賞到這些藝術品。對於被破壞的藝術品會儘速修復，未來也會加強勸導，盼民眾珍惜愛護。

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