〈南部〉檢舉闖紅燈 車輛與燈號須一併入鏡

2019-04-01

〔記者方志賢／高雄報導〕檢舉達人無所不在，高市三民一警分局統計二○一八年下半年度交通違規檢舉案約八五○○件，以並排臨停、闖紅燈及變換車道未打方向燈佔前三名，其中許多闖紅燈違規案的影像檔未拍攝違規車輛行駛方向之燈號，因而不予舉發，警方也提醒民眾只要遵守交通規則，就不用怕檢舉達人。

三民一警分局交通組統計轄區二○一八年下半年度交通違規檢舉案，其中違規停車（含並排停車、人行道停車等）約二四○○件，闖紅燈（含紅燈右轉）約一八○○件，變換車道未打方向燈約一○○○件，前三大違規行為約佔全部違規案件六成。

警方表示，民眾透過警政信箱或經由檢舉App檢舉交通違規案件已非常普遍。而檢舉交通違規案件須提供影片檔或相片檔供警方審查，近來發現有民眾提供的闖紅燈違規行為影像檔，因未拍攝違規車輛行駛方向之燈號，不予舉發。

警方表示，交通違規不宜用推論，建議民眾所提供之檢舉影片檔，須拍攝到違規車輛行駛方向之燈號，避免舉發上造成爭議。

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