〈南部〉慢飛天使免出門 旗山早療中心職能師到宅療育

2019-04-01

〔記者蘇福男／旗山報導〕偏鄉路迢遙，慢飛天使的復健過程備極艱辛，旗山早療中心甲仙社區療育據點，提供發展遲緩兒每週一次到宅療育，更銜接職能治療師居家復健指導，讓沒辦法出來療育的家庭，也能享有同樣福利。

旗山早療中心表示，該中心從二○○九年服務發展遲緩兒童至今，每年約服務四百個慢飛天使家庭，目前尚有五％的孩子需要到宅療育服務，由於地處偏遠交通不便，讓一些隔代和弱勢家庭的慢飛天使療育備覺艱難，有些家長為了接送孩子復健，當天無法賺錢還需負擔交通費，因而降低慢飛天使的復健次數。

三歲慢飛天使「小過」，家住那瑪夏山區，日常生活照顧者為阿公和媽媽，甲仙社區療育據點第一次訪視後發現「小過」在認知理解、手眼協調和表達能力都有遲緩狀況，但媽媽有時因工作關係，無法陪同小過在家給予深入的教育協助。

職能治療師李玉芳鼓勵媽媽下班後，陪伴「小過」閱讀故事繪本、玩桌遊，在生活中以隨時教育方式，配合早療課程的個別化目標，協助執行簡易的訓練，一年多來「小過」在認知、語言理解及表達能力大有進步。

大旗山區有需要早期療育的民眾，可電洽07-6618106，或上伊甸基金會官網www.eden.org.tw查詢。

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