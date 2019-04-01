〈南部〉人人皆可彈 衛武營公共鋼琴啟用

2019-04-01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營公共鋼琴昨於熱門景點榕樹廣場啟用，讓民眾自由即興演奏或駐足聆聽，平常指揮眾家樂手的藝術總監簡文彬，也現場一展琴藝，與民眾同樂。

榕樹廣場新熱點 落實藝術走進生活

衛武營表示，台灣民眾求學過程中，都曾接受音樂教育薰陶，身為眾人藝術中心的衛武營，帶著文化平權的使命，為讓更多民眾直接接觸音樂，決定於公共空間榕樹廣場，設置一台「公共鋼琴」，要讓音樂成為生命的態度，落實藝術走進生活的理念。

藝術總監簡文彬展琴藝 吸引民眾聆聽

衛武營昨舉辦公共鋼琴啟用活動，吸引眾多民眾聚集圍觀，藝術總監簡文彬現場彈奏貝多芬作曲的《給愛麗絲》、歌劇《茶花女》中的《飲酒歌》、柴可夫斯基第一號鋼琴協奏曲、《杜蘭朵》名曲《公主徹夜未眠》，悠揚的樂音博得現場群眾喝采。

免登記 每日早上8時至晚間11時開放

簡文彬表示，公共鋼琴在國外公共場合相當常見，衛武營設置公共鋼琴，讓大小朋友都能自由使用，衛武營作為眾人的藝術中心，希望藝術不只是發生在演出廳院裡面、侷限在專業演出者，人人都是觀眾，也可以是演出者，衛武營既是提供觀賞表演的劇場，更是任何人都可以展現自我的舞台，讓學習鋼琴的民眾來到衛武營，可以用琴聲與人交流和分享。

衛武營的公共鋼琴為平台鋼琴，開放使用時間為每日早上八時至晚間十一時，所有人皆可自由使用，路過民眾若一時技癢，可自由彈奏，與民眾分享音樂的美好。

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