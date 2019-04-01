〈南部〉解決水患 鳳山爭取綠色園道整合排水箱涵

2019-04-01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化通車後，市府推動綠色園道整合雨水箱涵，改善過去因鐵道阻隔的瓶頸段，計畫已送中央，並爭取五．七億元缺口，地方促中央全力支持，儘速核定計畫撥款，盼能於今年六月發包，力拚二○二一年中完工。

促中央儘速撥款 拚6月發包

市府將舊有鐵路廊道規劃綠色園道，全長十五．三公里，總經費約四十五億元，縫合路面高低落差，同步施作雨水箱涵，打通過去因鐵道阻隔的瓶頸段，讓沿線兩側達到分區排水，將可有效改善積淹水。

鳳山區忠孝里長蔡美雪表示，過去八八風災、去年八二三豪雨，造成地方積淹水約三十公分，綠色園道攸關地方發展，將可同步改善排水設施，中央應儘速撥款，協助地方建設；北門里長謝秀霞促中央與地方攜手合作，一起帶動地方發展。

打通過去因鐵道阻隔的瓶頸段

其中鳳山區人口數最多，經費七億元、全長四公里，鐵道北側有三處瓶頸段，澄清路、青年路二段及文正路，過去受限鐵道阻隔，兩側高低落差一．五公尺，遇雨水往低處流，容易造成積淹水。

值得一提的是，鳳山段因園道狹窄，又緊鄰曹公圳旁，治水工法難度高，另需經費四千八百萬元，立委許智傑已爭取到該筆經費，盼透過中央與地方攜手，加速治水、推動建設。

水利局將於鐵道北側三處瓶頸段，施作全長七百六十七公尺雨水箱涵，銜接到文化西路既有排水設施，引導文正路水流經青年路二段、文化西路到曹公圳，改善鳳山市區積淹水，提升整體防洪能力。

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