〈南部〉鹿野兩車擦撞衝進甘蔗攤 3人傷

2019-04-01

〔記者王秀亭／台東報導〕台九線台東鹿野瑞豐段昨天下午發生兩車擦撞事故，停在路邊的藍色休旅車遭對向車道白色自小客車擦撞後，擠進甘蔗攤裡，造成甘蔗攤黎姓老闆娘及兩名顧客受傷，顧客皆為輕傷，黎姓老闆娘傷勢較重，送台東馬偕醫院，到院時意識清醒，右腳踝骨折、臉部撕裂傷，恐需住院進一步檢查與觀察；白色自小客車林姓男駕駛及車上三名小孩疑因驚嚇過度身體不適，送醫後無礙。

台東縣消防局昨天下午三時許接獲通報，一輛休旅車衝進民宅，三人受傷還有一人受困，警消趕抵現場後，發現不只有一輛休旅車，還有一輛白色自小客車，當時在甘蔗攤與休旅車附近的一名民眾因閃躲不及，被卡在車尾與甘蔗攤間，消防人員動用器材車才將受困車尾的民眾救出。

關山警分局初步調查，由林姓男子駕駛的白色自小客車當時載著三名小孩，在南下車道行駛，卻失控撞上停在北上車道路邊的藍色休旅車，休旅車被撞後擠進路邊的甘蔗攤裡，當時甘蔗攤黎姓老闆娘正與一名陳姓顧客及休旅車黃姓駕駛聊天，三人皆受到波及受傷送醫，白色自小客車駕駛與車上三名小孩也因突如其來的撞擊，飽受驚嚇，身體不適，四人經送醫後無礙。

至於詳細肇事原因，仍待警方進一步調查釐清。

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