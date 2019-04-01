〈台北都會〉台北捷運100億人次乘客出爐 幸運兒免費搭1年

2019-04-01

〔記者郭安家／台北報導〕台北第一條捷運木柵線通車至今廿三年，已發展成五條主路線、兩條支線；台北捷運公司昨天確認，通車至今第一百億使用電子票證的乘客（單程票以外），昨上午十一時卅五分於捷運新莊站出站，卡號是9122117626706366；北捷特別發出新聞稿提醒這位民眾，「第一百億人次的幸運兒就是你！立即與本公司聯繫，開心將大獎帶回家。」

幸運兒請與北捷聯繫

北捷說，第一百億人次幸運旅客，除獲得一年內不限里程和次數，搭好搭滿捷運外，還可帶回ASUS市價超過三萬元筆記型電腦。不僅如此，第一百億得主前、後各五名旅客同樣有福可享，亦加碼贈送九十日免費搭乘捷運悠遊卡。

前後各5名乘客也贈好禮

北捷表示，此外「一百億人次出現站預測」、「五大捷運線應援人氣投票」、「分享應援圖片拉票」抽獎活動，有機會獲得三個月、一個月免費搭乘捷運悠遊卡，及七十二小時捷運車票、市長簽名一百億人次紀念悠遊卡禮盒、Zenfone5、北投春天酒店雙人住宿券等好禮。

十一名得獎者卡號請至北捷官網查詢：https://www.metro.taipei/。

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