〈台北都會〉翡翠水庫原水專管又流標 台北市議員：廠商對柯沒信心

2019-04-01

〔記者郭安家／台北報導〕台北市近日繼六處公共住宅工程流標，就連解決南勢溪濁水問題，高達十九億元的翡翠水庫原水專管工程也流標，台北市自來水事業處乃將標金增加近七千萬元，達廿億元，上週五第二次開標，僅有一家廠商投標，北水處四月十日將開評選會議，期程延宕也影響二○二二年五月通水計畫。台北市議員徐弘庭認為，該工程困難度確實高，但公共工程屢流標顯示，廠商對台北市柯市府的投資環境沒信心。

北水處長陳錦祥回應，據顧問公司了解，第一次招標本來有三家廠商有意願，其中兩家還派員實地勘查，最後第二次招標僅一家投標，因設專管需挖掘山區隧道，地質變化太大導致施工風險係數大一點，比起動輒八、九十億元經費隧道工程案，廠商認為原水專管標案太小、划不來。

陳錦祥說，北水處因此決定將工期拉長，標金也增加近七千萬元，是因應廠商因工期增加而衍生的管理費用，這些經費來自於工程發包備金，去年已經編列好，因此無須向議會追加預算。

陳錦祥強調，通水計畫仍可提早完成，趕上原定日期以因應颱風季，維護管理邊坡、道路等復舊工程則晚一點再處理。

議員徐弘庭則指出，柯文哲任內南勢溪因風災頻傳濁度飆升，導致大台北地區自來水濁，文山區不少居民關心原水專管何時完工，但可能此案施工困難，加上北市頻傳爛尾樓工程，不少廠商對柯文哲創造的投資環境沒信心，也認為市府公共工程不確定性太高，很大因素來自於柯依法行政的意識薄弱。

原水專管計畫共四個子標案，其中兩個標案整併為廿億元的施工標。另外，經費達三三五○萬元的翡翠原水管工程施工及營運期間環境監測委託技術服務標也曾流標一次，近日才找到廠商。

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