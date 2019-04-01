〈台北都會〉台北市長柯文哲破壞文官體制「洗資歷」 學者批明目張膽

2019-04-01

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲破壞文官體制，硬將文化局副局長李麗珠、觀傳局副局長陳譽馨不同專業的文官職位互調，在市府引起不滿聲浪。由於李的資歷並不符觀傳局職系，為解套，市府大費周章將李在文化局內部先調職三天「洗資歷」，如此便可順利調往觀傳局。學者批評，北市府過水洗資歷的作法，根本就是明目張膽破壞文官體制，將來送銓敘部恐有爭議，極大可能會卡關。

對調副局長惹議暫緩 傳高層執意調動

兩位副局長互調消息曝光後，北市府突然下令人事令暫緩，據了解，北市府喊卡原因，即是李麗珠無調任觀傳局副局長的資格，送銓敘部恐有問題，人事處全力想辦法解套，因為高層仍執意要對調兩位副局長。

先調派3天符合行政資歷 再進行互調

但熟悉人事調派的市府人員指出，由於李麗珠僅有一般行政的資歷，需有文化行政職系的經歷才能調至新聞編譯職系的觀傳局副局長之位，於是市府就先將李麗珠和文化局具有文化行政職系的副局長田瑋互調職三天，讓李麗珠先擁有文化行政的資歷後，再將李與觀傳局的陳譽馨副局長互調。

該員指出，一般職系人員為取得文化職系，以目前最快速方式必須上學分班一年，取得廿個文化行政學分，但此次符合上意，人事處竟想出「洗資歷」的方法，讓李麗珠僅有三天的文化行政資歷，即進行互調，根本就是蔑視文官制度，破壞體制。

義守大學公共政策與管理學系副教授蕭宏金表示，在程序上市府這樣做或許可以符合法規，但這只是過水洗資歷，以後副局長在領導同仁時，可能會不熟悉業務、無法展現專業，領導上將面臨很大的問題，接下來送銓敘部也可能會有爭議，不見得能過，除非市府有強而有力的論述，否則很可能卡關。

學者：洗資歷破壞體制且專業性不夠

前台北市政府顧問、東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒表示，北市府過水洗資歷的作法相當明目張膽，講好聽是破格任用，但實際上就是破壞體制，未來副局長將會面臨專業性不夠的問題，督導業務恐遇到問題。

柯說一套做一套 公僕批視專業為無物

柯文哲去年選舉前夕，在臉書發文，稱自己用人唯才，建立文官遴選制度，而且他上個月還公開批評，台灣文官制度遭嚴重破壞，稱文官都在看長官臉色，視法治和專業為無物。

面對柯說一套、做一套，市府內部基層人員均批評指出，兩副局長互調，不只文化局、觀傳局傻眼，其他局處的同仁也看不下去，認為柯市府太不人道，完全未詢問當事人意願，就直接發派令互調，視專業為無物。

市府人事處：正在釐清疑慮 符合法規

對此，北市人事處昨表示，目前在李麗珠職系的部分正和銓敘部確認，由於中間改文化行政職系的部分，銓敘部的規定也沒很清楚，大家看法不一，有些疑慮，所以正在釐清狀況。至於是否全力為該案解套，人事處未否認，僅說不管如何都會符合法規。

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