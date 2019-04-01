〈台北都會〉台北市府換女首長如走馬燈 逾半與柯文哲鬧翻

2019-04-01

〔記者沈佩瑤、郭安家、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲對女性言論頻挨批，根據台北市政府統計，柯任內男女首長比率也是逐年拉大，差距最大時男性首長比率高達八十九．二九％，女性首長僅佔十．七一％，而且女性首長更換頻繁如走馬燈，第一任期至今共任用十四位，迄今已有八位離職，比率高達五成七，還多半和柯鬧翻，第一批任用者僅有以i-Voting方式遴選出的勞動局長賴香伶存活至今，加上柯過去多次在性別議題上失言，婦女團體對此直指柯學不會尊重人才，也學不會好好「分手」，若柯想要更上層樓，恐怕有難度，因為格局不高。

14位已8位離職 第一批首長僅賴香伶還在位

婦女新知基金會資深研究員曾昭媛直言，柯文哲就是個自大的人，跟性別因素無關，政務官因理念不合求去很自然，但柯口出惡言，甚至公開對媒體放話，這代表他不尊重人才，人家離開了還要糟蹋對方，學不會尊重也學不會好好分手，若柯想要更上層樓，恐怕有難度，因為格局不高。

婦女新知：柯自大格局不高 不會尊重人才

根據市府統計，柯二○一五年上任時，男女首長比率各佔七十九．三一％、二十．六九％；二○一六年差距拉大，男性八十五．七一％、女性十四．二九％；二○一七年男性首長比率更高達八十九．二九％，女性下滑至十．七一％，二○一八年微幅調整，男性首長佔八十三．三三％，女性首長比率十六．一七％。

男性首長佔逾8成 女性首長下滑

柯從第一任期迄今共任用十四位女性首長，只有以i-Voting方式遴選出的賴香伶，以及接班法務局長楊芳玲的袁秀慧，從柯的第一任期做到現在，第二任期新任用四位女性首長，且第一任期的女性首長皆與柯發生不愉快，如楊芳玲因為不願意簽署遠雄同意書令柯不滿、黯然下台；前觀光傳播局長簡余晏因為籌辦燈節預算超支，惹柯不快私下嗆「很想掐死簡余晏」，請辭後還遭柯批是「棄職潛逃」；最誇張的是世大運執行長蘇麗瓊在完成大獲好評的任務後求去，柯竟然私下酸「無利可圖」，讓蘇不滿在半夜發簡訊質問柯此事。

王世堅：柯根本瞧不起女性 無利用價值就丟

台北市議員王世堅表示，柯文哲就是一位沙文主義者，他根本瞧不起女性，因時勢所趨才任用女性首長，來彰顯自己的公正、無私，「說穿了就是拿來當作裝扮、點綴」，一旦沒有利用價值，就一腳踹開，用完即丟，從過去的蘇麗瓊、簡余晏到陳思宇，都可以看出柯文哲的惡劣和惡質。

劉奕霆：沒有不愉快 市長兼顧性別任用

台北市政府發言人劉奕霆則駁斥沒有什麼「分手分得不愉快」，他強調政務官的任命本來就是市長的人事權，同時也會兼顧性別比例。

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