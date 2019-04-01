〈台北都會〉三峽老街未用完容積 可移轉北大特區

2019-04-01

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府訂定「三角湧老街區土地容積移轉申請作業規範」，已於三月十二日公告實施，在三峽歷史風貌保存區內的建築基地，未蓋完的容積可申請移轉至三峽都市計畫區或台北大學特定區，保障民眾權益。

一九九一年內政部曾指定三峽民權街為古蹟，引發住戶不滿抗爭，一九九三年內政部迫於壓力解除古蹟指定，二○○二年台北縣政府發布「三峽歷史風貌特定專用區」都市計畫，二○○四年中央補助經費，協助當地傳統建築風貌保存與景觀道路改善，三峽老街成為新北著名觀光景點。

城鄉發展局開發管理科長張記恩指出，現有民權街兩側房屋被劃為「三峽歷史風貌特定專用區」，建築形式須受「原樣復舊」、「風貌保存」與「風格管制」等規範，例如後排房屋改建時，不能超過前排老街的三層樓，造成許多基地的基準容積蓋不滿，影響民眾權益。

張記恩表示，當初都市計畫雖明定容積可移轉做為補償措施，現完成「三角湧老街區土地容積移轉申請作業規範」，未來建築基地蓋不滿的基準容積，可移轉至三峽都市計畫區或北大特區，保障民眾權益，並保存三峽老街的歷史風貌。

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