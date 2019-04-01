〈台北都會〉青年入住瑞芳民宿 加碼補助500元

2019-04-01

〔記者翁聿煌／新北報導〕交通部觀光局春遊補助四月起跑，六月底前住宿補助五百元，十八至四十歲青年入住新北市經典小鎮（瑞芳區）民宿還可加碼再補助五百元，新北市博物館舍也有消費優惠與折扣。

觀旅局專委陳靜芳說，申請「春遊自由行補助方案」的民眾，請事先撥打電話向旅宿業者「查詢補助經費剩餘額度」及「聲明我要用春遊補助訂房」，活動僅開放電話訂房，不開放訂房平台等方式，若業者自行公告採認的訂房方式，以業者公告為準。

陳靜芳說，只要在四月卅日前入住新北市境內合法旅宿，出示相關證明（住宿訂單、房卡、住宿憑證等），包括新北市博物館舍（如新北市坪林茶業博物館、新北市立鶯歌陶瓷博物館、新北市立淡水古蹟博物館）或府中15新北市動畫故事館DIY課程體驗，都有消費優惠與超值折扣。另外，四月下旬起參加團體旅遊來新北市住一晚，前七千名加碼贈送在地深度體驗活動及伴手禮，參加自由行和團體旅遊可再上網抽獎，可上新北市觀光旅遊網或活動官網查詢。

海上看東引賞海鷗 今天啟程

〔記者俞肇福／綜合報導〕「海上看東引、賞海鷗」觀光活動將於四月一日展開，遊客可以搭乘台馬之星、台馬輪前往國之北疆—東引；另外，凡是曾在馬祖當兵的民眾與軍眷，可利用東引鄉公所推出的「君在前哨眷探、老兵遊東引」活動，到東引觀光，還可申請一千元的消費券。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/