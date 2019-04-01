〈台北都會〉新北基隆孕婦與孩童 看牙免掛號費

2019-04-01

〔記者林欣漢／基隆報導〕衛生福利部、中華民國牙醫師公會全國聯合會共同發起「孕婦嬰幼兒親善愛心院所」活動，即日起至四月十日，孕婦和十五歲以下孩童持健保卡至新北市二百二十七家、基隆市二十九家牙醫院所就診，可免掛號費（僅收部分負擔健保費用）。

新北227家 基市29家親善愛心院所

基隆市牙醫師公會理事長林大偉醫師指出，糖是造成齲齒的重要因素之一，食物中如果含有高濃度（大於十五％）的蔗糖或澱粉，不僅分解慢，在口腔中停留時間延長，造成牙菌斑酸性增加，進而導致齲齒。

林大偉說，除了校園減糖運動外，建議家長也要多注意小孩飲食，少吃加工精緻化的食物。

15歲以下即日起至10日可享優惠

基隆市牙醫師公會表示，氟化物是目前預防齲齒最安全有效的方法，每天以含氟牙膏刷牙至少二次，並且使用牙線清潔，半年定期口腔檢查和洗牙，維持口腔健康和降低齲齒率。

林大偉說，這次兒童口腔健康週活動，新北市有二百二十七家、基隆市有二十九家牙醫院所共襄盛舉，民眾看牙前請先電話確認與預約，相關資訊可上衛生福利部或牙醫師全聯會網站查詢。

宗教博物館「愛的星球」 兒童免費

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和世界宗教博物館為慶祝兒童節，將於四月二日到七日邀請十二歲以下兒童免費到「愛的星球」，跟著吉祥玩偶米洛可搭乘奇幻號太空船，四月四、六、七日加碼推出太空裝或日本「七五三節」傳統浴衣裝扮體驗，祝福孩童幸福快樂長大。

宗博館「愛的星球」兒童館，提供更多元的體驗情境，「情緒星球」學習感知自我；「自然星球」學習愛護自然；「愛的星球」學習愛家人、愛社會；還可在「星球加油站」傳遞愛與分享，雙週六推出「奇幻精靈劇場」，藉由律動遊戲、角色扮演、帶動唱與手作DIY活動，將生命教育轉化成兼具趣味性與知識性的活動。

報名網址https://goo.gl/forms/bUeY2dtR5wQewIuD2。

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