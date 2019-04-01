〈台北都會〉陶博館醃脆梅 侯友宜號召做公益

2019-04-01

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市立鶯歌陶瓷博物館昨天舉辦醃脆梅活動，結合公益，只要報名滿五十甕，就免費送一甕給社福團體免費體驗，市長侯友宜、立委蘇巧慧和市議員洪佳君等人，昨都捲起袖子用力搓青梅，大家忙得滿頭大汗。

昨現場邀請五十多位獨居長者及弱勢家庭免費體驗，首次體驗醃脆梅的侯友宜在師傅指導下完成殺青、拍裂，他說，醃脆梅真的不容易，用全身力氣搓揉青梅，站久了還腰痠背痛。

指導教學的梅農盧振祥介紹，只要利用粗鹽大力搓青梅，鹽漬八到十二小時之後加入糖，放置五天就完成了，如果民眾想要吃到Ｑ梅則是要放置一年。

報名50甕 免費送一甕給弱勢體驗

侯友宜表示，當年為了幫助九二一南投受災戶，配合陶瓷產業發展，想到將青梅裝在甕裡，如今醃脆梅活動舉辦第十八年了，「登大人」也代表要付出責任，因此規劃回饋社會，只要報名滿五十甕，就會免費送一甕給社福團體來體驗。

鶯歌陶瓷博物館表示，目前累積報名有五千甕，因此會致贈一百甕讓新北市社福團體體驗。醃脆梅活動即日起至五月五日每週二到週日在陶瓷藝術園區風廣場舉辦。

不少民眾帶著之前的梅甕「回娘家」，李姓夫妻帶著小朋友前來體驗，他們說，現在的小孩很少看到青梅，也不知脆梅是如何製成，透過活動寓教於樂，小孩也玩得開心。

另外，陶瓷博物館內也打造寬二百公分、高一百公分的放大版《大漢鍋》，用3D軟體建模，以回收的瓦楞紙經過機器精準切割，成為限時打卡熱點。

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