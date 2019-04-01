〈北部〉紅葉溫泉 最快明年開發地熱發電廠

2019-04-01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮萬榮鄉除了台電在萬榮村辦理萬里水力計畫，還將由台灣水泥集團旗下「蓮信綠能」，在萬榮鄉知名「紅葉溫泉」所在地的紅葉村開發地熱發電廠，最快明年開始建廠，萬榮鄉公所預計週四兒童節當天進行部落諮商同意權投票，但部落仍有疑慮，還傳出當天會有旅北年輕人返鄉表達抗議。

4日辦部落諮商同意權投票

出身紅葉村的議員簡智隆說，雖然台灣需要替代能源，但「事情應該更公開」，讓地方民眾瞭解。他說，開發單位、鄉公所上月七日在紅葉村辦理說明會，開發單位強調會提供工作機會，但到底多少個機會卻模糊帶過；此外，紅葉村起碼也是土地的主人、股東，但回饋金僅發電收益的○點五％。

他也說，三月七日當天說明會部落僅有四、五十人參加，鄉公所卻在說明會結束前突然宣佈，四月四日辦理諮商同意權投票。他認為，地熱案部落還有許多人仍有疑問，就趕著清明節要辦諮商同意投票，令人傻眼！他說，投票的方式應該交給部落會議決定，不是「鄉公所片面宣佈」，讓部落感覺不受尊重。

萬榮鄉長古明光說，開發單位蓮信綠能去年七月、今年三月已在紅葉部落舉辦二次說明會。他說，由於諮商同意權行使投票，需要部落家戶過半數出席投票，至少要有二百戶，因此才會選中清明節連續假日，利用族人返鄉掃墓，於四日兒童節當天舉行。先在上午八點到九點再舉辦第三次說明會，九點起到下午四點進行部落諮商同意權投票。

台泥子公司「蓮信綠能」，二○一七年選中花蓮縣萬榮鄉紅葉社區北側、紅葉溪右岸的兩塊山坡地，總面積超過七公頃公有土地，將開發地熱發電廠，目前舊地熱井深度一五一八公尺、溫度最高達攝氏一九六度；開發單位將在取得電業籌設許可後，預計二○二○年開始建廠。

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