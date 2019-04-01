〈北部〉五峰旗上層瀑布 拚暑假重新開放

2019-04-01

〔記者張議晨／宜蘭報導〕著名的宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景區，擁有三層瀑布美景，上層在二○一五年颱風造成步道崩塌，封閉迄今將近四年，宜蘭縣政府投入一千六百萬經費施作攔截網等工程，預計今年暑假期間重新開放，重現磅礡瀑布美景。

五峰旗位在礁溪溫泉區附近山區，一年平均六十五萬人次到訪，是宜蘭縣人氣景點，從登山步道由下往上，共有下、中、上層三層瀑布，最上層瀑布氣勢雄偉，是許多遊客的最愛。

颱風造成步道崩塌 封閉4年

上層瀑布二○一五年因蘇迪勒颱風侵襲，聯外登山步道坍塌而封閉，縣府工旅處說，五峰旗三層瀑布，每層各有不同氣勢與景觀，上層瀑布因登山步道損毀，基於遊客安全考量被迫封閉。

宜蘭縣府施作攔截網等工程

工旅處投入一千六百萬經費啟動安全防護工程，包括在瀑布周邊施作攔截網，啟動刷坡，修復步道欄杆，完成之後再解除管制，使上層瀑布之美重現在遊客眼前，不少人對此滿懷期待，盼揪友重遊舊地，地方人士認為，上層瀑布開放後，將為五峰旗帶來更多遊客，開啟新一波的朝聖熱潮。

工旅處長李岳儒說，上層瀑布岩盤不穩定，過去常發生落石崩落，施工過程面臨挑戰，這次針對有安全疑慮山坡、步道做改善，提供安全遊憩環境，相關工程已在去年十二月開工，力拚暑假完工開放。

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