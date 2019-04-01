〈北部〉綠博標榜減塑 施放700顆氣球挨批不環保

2019-04-01

宜縣府：已清理 不會污染環境

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會前天在冬山河生態綠舟開幕，為營造視覺效果，縣府在開幕式施放近七百餘顆氣球，被批評製造大量塑膠氣球垃圾，與綠博標榜的減塑、環保理念背道而馳；縣府農業處回應，會後完成清理，不會污染環境。

為期四十四天的綠色博覽會，是宜蘭縣春季旗艦活動，本屆邁入第廿年，以「綠遊」為主題，提倡綠色生活、環保節能、低碳飲食、減塑等生活概念，不鼓勵遊客攜帶礦泉水、一次性餐具入園，員工餐具捨棄一般便當盒，改用鐵製餐盒，藉此落實環保生活。

負評灌爆 質疑失去綠色精神

開幕典禮上，宜蘭縣長林姿妙帶領貴賓，為綠博標誌氣球充氣，之後，舞台上方撒下大量紙花，同時施放近七百顆氣球，活動照片被貼上綠博官方臉書粉絲頁「宜蘭綠色博覽會」後，被各種負評灌爆。

有人質疑，綠博推廣綠色生活，主辦單位竟使用大量塑膠製品，是不是搞錯什麼？網友留言，「開幕活動十分不環保，失去綠色的精神」、「綠博主軸不是農業生活，生態保育和永續未來嗎？」，但也有網友緩頰，「開場添加氣氛的佈置，無太大不妥」、「行銷手法之一」。

環保團體不滿 指走回頭路

環保團體、台灣媽祖魚保育聯盟理事長陳秉亨受訪時說，塑膠垃圾常被海生動物誤食造成悲劇，台灣許多大型活動提倡不使用空飄氣球，避免環境浩劫，未料宜蘭走回頭路，在提倡環保、永續的綠博開幕式上使用空飄汽球，做法令人不解。

農業處：將虛心檢討 注意細節

縣府農業處解釋，當天會場施放的氣球僅填充空氣，不是氦氣，在舞台上施放後是由上往下飄，只會墜落，不會往上飛，開幕式結束，工作人員隨即清除，施放氣球橋段，主要是凸顯視覺效果，日後會注意細節，改用其他環保方式呈現，對於各界意見與建議，均予尊重並虛心檢討。

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