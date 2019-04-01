〈北部〉竹市兒藝節行程 1天、2天這樣玩

2019-04-01

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市兒童藝術節連續兩天試營運，人潮爆滿，四日正式開幕， 將有幻象戰機衝場，活動持續到七日，預料將吸引更多人潮，市府提供一日與兩日全攻略，建議民眾怎麼輕鬆愉快玩。

市府表示，如僅安排一天行程，可先玩彈力碰碰球、迷幻穿越術，享用午餐後逛新竹味市集，參加親子活動，再玩迷你搖擺屋、對抗地心引力等遊具，傍晚到取水口散步，晚上觀賞星光場表演。

如安排兩天行程，第一天可體驗漂浮單車，中午在新竹文創館內享用新竹味市集美味午餐，並觀賞歡樂聯盟雜耍表演，接著再體驗迷幻穿越術、手作課程與太空漫步，晚餐後觀賞星光場表演，並在新竹市住一晚。

第二天可玩征服天空、神奇階梯、迷你搖擺屋、對抗地心引力、彈力碰碰球等遊具，再到取水口景點散步。

新竹市文化局表示，兒藝節期間每天中午十二點及下午一點有小丑雜耍、現代馬戲等互動表演，每天下午一點半有多肉植物及搖鈴等DIY手作教學活動、下午三點半有音樂表演。

此外，新竹高中熱音社發起及主辦的「強勢音樂節」，今年邁入第四屆，昨天在新竹公園內的「風livehouse」登場，串聯九所高中職校熱音社與白頻率、EastWave、賀爾蒙少年等三個職業樂團表演，現場氣氛沸騰。

參與演出的九校包括竹中、竹女、竹北、竹工、建功、武陵、實驗、竹商、義民等。

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