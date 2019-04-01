〈北部〉龍鳳漁港公廁太噁心 遊客掩鼻

2019-04-01

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港為苗栗縣內重要觀光景點，每逢假日總吸引許多人潮，但屢有遊客抱怨港區內的公廁環境髒亂，其中南堤的公廁雖已廢棄，但因未拆除也無封閉，仍有民眾不知情使用，導致穢物殘留噁心惡臭；而北堤公廁旁又堆放大量資源回收物，讓人大嘆「遊興盡失」，呼籲相關單位應加強維護。

南堤公廁廢棄未拆 穢物殘留

苗栗縣政府農業處漁業科長李瑞隆表示，已聘請兩名清潔人員專職維護港區環境，尤其停車場及北堤公廁列為重點清潔項目後，已大為改善；而南堤公廁因使用率低廢棄，但日前因有團體於附近辦活動，疑似不知情闖入使用，已加強封閉警示，並盡力爭取經費將之拆除。

苗縣府去年獲前瞻計畫補助，共投入九千七百萬，針對龍鳳漁港景觀橋、周遭設施、地景藝術進行全面修繕，目前已接近完工，期待已嶄新樣貌吸引更多觀光人潮；然而，港區內公廁簡陋、衛生環境不佳長久以來受人詬病，此次並未列入改善項目之中。

北堤公廁堆回收物 像垃圾場

龍鳳漁港目前共有停車場、北堤兩處公廁，南堤公廁因使用率低已封閉並停水，但日前有團體在附近辦活動，民眾疑貪圖方便就近使用，遊客經過看見公廁破爛、門板毀損，內部髒污不堪，還有陣陣惡臭，紛紛掩鼻而過，直呼實在太噁心；而北堤公廁旁更則堆滿回收物，猶如垃圾山。

苗縣農業處︰加強清潔頻率

竹南鎮長方進興表示，龍鳳漁港屬苗縣府農業處管轄，呼籲縣府盡速將廢棄公廁拆除，或增加清潔人力，公所會盡力協助；李瑞隆說，已加強清潔頻率，但因苗縣府財政拮据無法立即拆除，只能先加強警示封閉範圍，將持續爭取經費來改善。

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