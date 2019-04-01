〈北部〉流蘇花盛開 遊客賞4月雪

2019-04-01

〔記者李容萍／桃園報導〕四月剛到，有「四月雪」之稱的流蘇花已是開花期，水利署北區水資源局（原石門水庫管理局）龍潭十一份辦公室前的大草坪，整排流蘇花陸續盛開，非常壯觀，雪白的流蘇花與綠地相襯，吸引民眾駐足「賞雪」，拍照兼打卡。

北區水資源局副局長張庭華表示，流蘇花的花瓣撕裂細長，猶如古代仕女服飾而得名，其花朵潔白素雅，帶有微微香氣，盛開時，很像披上一層雪花；北水局前的大草坪上種植十二棵流蘇，樹型美又長得高，花開呈現一片雪白，加上大面積的綠草地，偌大的公園組成賞心悅目的圖畫景致，不論大人或小孩，來此可在大樹下野餐露營，可放風箏、打球、丟飛盤，也能順便到活魚餐廳用餐，可安排一日或半日遊程。

此外，桃園大圳一之十六號景觀埤塘、虎頭山公園、桃園區上海路二二六號前土地公廟、平鎮石門大圳社子支渠（流蘇步道）、大溪埔頂公園、大溪中正公園（公會堂）、角板山台地、東眼山森林遊樂區等，都是踏青賞流蘇花的熱門去處，估計花況可持續到四月中旬。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/