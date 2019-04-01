〈北部〉維護市容 桃園環保志工增4000生力軍

2019-04-01

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市環保志工目前約有三萬一千餘人，市府環境保護局今年在各區舉辦線上及實體環保志工教育訓練，吸引四千餘名民眾參加，待通過環保志工教育訓練後，將為環保志工增添大批生力軍。

市長鄭文燦昨偕同環保局長呂理德、市府清潔稽查大隊長羅文林等，赴中壢區公所大禮堂及大園區五權國小禮堂，為參與環保志工教育訓練的市民朋友加油打氣。

市府近年除了增加各區清潔中隊人力機具，也鼓勵民眾投身環保志工行列，不僅志工人數增加，志工隊的福利也逐步提升。鄭文燦表示，環保志工每隊每月運作經費已由五千元增加至一萬元，可提供更充足的清掃用具及設備讓志工使用，且從二○一六年起，環保志工隊也比照守望相助隊，編列每人每年一千六百元的觀摩研習費用，提升專業知識。

呂理德說，桃園市擁有全國最多的環保志工，今年有四千多人投入環保志工行列，相信對市容環境的提升會有莫大幫助，而桃園市的每個環保志工隊，每月平均都出勤二次以上，尤其每月第二週的週六是環境清潔日，超過七成志工隊都會出勤打掃。

呂理德強調，志工隊的清掃只是治標，還是呼籲民眾不要隨地拋棄菸蒂紙屑、不亂張貼廣告物以及蹓狗時隨身攜帶工具清理排泄物等，共同為生活環境盡一份心力。

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