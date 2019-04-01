〈中部〉病毒性腸胃炎易群聚感染 台中校園警戒

2019-04-01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市接連發生學生群聚腹瀉事件，教育局指出，目前是病毒性腸胃炎好發季節，具有高傳染力，容易引發群聚感染，已要求各級學校落實相關防疫措施及加強勤洗手等衛教宣導；另要求各校加強校園午餐製備膳食督導管理工作，盼讓相關疫情風險降至最低。

台中市這個月接連發生包括豐原高中、忠明高中及梨山國中小學集體腹瀉及嘔吐事件，教育局指出，豐原高中檢體檢驗結果出爐，送驗八名個案檢體，共有七名驗出諾羅病毒；另根據衛福部疾管署監測資料顯示，三月十七到廿三日全國腹瀉門急診就診達十四萬五千二百七十七人次，且近三週持續上升，最近四週總共通報五十一起腹瀉群聚案件，以校園群聚感染案件卅五起最多。

教育局指出，已要求各級學校落實防治措施及衛教宣導工作，要求學校務必提醒師生「如廁後」、「進食或準備食物前」應以肥皂勤洗手；另外，要求各校加強校園午餐製備膳食督導管理工作，食物徹底煮熟再食用，並注意廚房工作人員衛生及健康情形，如有不適症狀除應暫停工作外，症狀解除至少四十八小時後才可上班。

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