〈中部〉大王爺聖誕 大茅埔泰興宮古禮祝壽

2019-04-01

〔記者歐素美／台中報導〕農曆二月廿五日，是客家人主要信仰「三山國王」中的大王爺「巾山國王」聖誕，東勢最古老的三山國王廟大茅埔「泰興宮」，昨盛大舉行三獻古禮祭典科儀，信眾紛前往參拜祝壽，市府客委會主委江俊龍準備紅粄供品敬獻，期待三山國王的忠義精神世代傳承，客家文化發揚光大。

江俊龍表示，三山國王廟的分布，堪稱客家先民拓墾歷程的縮影，從彰化鹿港溪湖、台中清水海岸開始，一路沿水源進入豐原平原，再到山城墾荒；沿途客家人因與不同族群互動融合，逐漸喪失客語，三山國王的宗教信仰，成為客家文化重要的維繫與傳承管道。

江俊龍說，三山國王的忠義精神深深影響客家族群的性格，隨著社會變遷，如今不管山城、海線或都會區的三山國王廟，都成為閩、客族群不分彼此共同信奉的神祇。

客委會表示，東勢大茅埔是全國僅存的傳統客家聚落之一，整個聚落以一八五六年興建落成的三山國王廟為中心，呼應聚落周邊東、西、南、北四方將寮，形成獨特的棋盤防禦型式客家聚落，近年來吸引許多學者參訪研究，也成為台中觀光旅遊的重要景點之一。

大茅埔泰興宮管委會指出，大王爺聖誕，廟方進行傳統三獻古禮祝壽，整個祭祀及酬神活動，將持續至農曆二月廿六日。

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