〈中部〉《台中》台74線清明連假易塞 公路總局規劃替代道路

2019-04-01

〔記者張菁雅／台中報導〕清明節連續假期自四日至七日，公路總局第二區養護工程處預估台七十四線尖峰交通流量將接近春節連續假期，其中又以快官及霧峰南下路段最容易發生壅塞狀況，二工處卅一日提供台七十四線疏運措施，做為民眾行前規劃路線的參考。

交通流量將如春節

二工處表示，清明節連假將湧現返鄉掃墓及旅遊車潮，多數長途用路人會以國道及省道為主要行駛道路，觀察以往連續假期交通狀況，預估台七十四線清明連假尖峰交通流量將接近春節連續假期。

其中，快官及霧峰南下路段於連假期間每日上午八時至十二時，均容易發生壅塞狀況，預估霧峰南下路段尖峰小時交通量可達二千五百輛次，快官南下路段尖峰小時交通量可達一千五百輛次，呼籲用路人預先了解路況，避開易壅塞時段。

用路人如遇台七十四線銜接國道三號霧峰路段壅塞，可提前由台七十四線大里二匝道駛出，經由環河路、台六十三線及台十四線銜接國道三號草屯交流道；如遇台七十四線銜接國道三號快官路段壅塞，建議改行環中路轉環河路接台六十三線中投公路，至國道三號草屯交流道南下或國道六號舊正交流道往埔里。已進入快官系統交流道的車輛，建議由彰興路匝道匯出，改行台十四丙線接台十四線至國道三號草屯交流道。

二工處提醒用路人行經上述路段隨時注意資訊可變標誌，公路總局轄管交控中心也將隨時發布交通狀況訊息，並提供行車建議，相關疏運措施、即時路況可至公路總局網站、省道即時交通資訊網、幸福公路App或撥打服務專線○八○○二三一○三五洽詢。

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