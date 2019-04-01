〈中部〉中捷徵工程師設限多 遭疑有內定

2019-04-01

〔記者歐素美／台中報導〕台中捷運公司最近再招募人才，其中，企劃處正工程師，要求大學畢業，曾服務於交通機關或機構及具有媒體行銷、宣傳企劃相關工作經驗者，被質疑是為前市長胡志強時代的交通局人馬「量身打造」，在ＰＴＴ引發討論；台中捷運公司說，人事招募一切公平公正公開，目前該職缺已有八人報名，絕非為某人「量身打造」。

台中捷運公司於本月十九日在網頁上公告指出，捷運綠線正在試運轉，預定二○二○年進行初履勘及通車營運，目前整體進度約八十二．二六％，因應未來營運所需，將招募九類科人才，職缺包括正工程師、正管理師、副管理師、助理工程師、助理管理師等，正取九人、備取十八人，薪資依不同職務類別約為四萬六千至六萬五千元，三月十九日起開放報名，三月廿七日截止。

民眾懷疑為胡時期專員量身打造

其中，企劃處正工程師月薪六萬五千元，將正取一人、備取兩人，要求具備大學畢業，曾服務於交通機關或機構及具有媒體行銷、宣傳企劃相關工作經驗者。但有民眾在ＰＴＴ貼文指出，甄選條件根本是為前市長胡志強時期交通局吳姓專員量身打造，「手法有夠拙劣」。

中捷︰招募公平公開 已多人報名

台中捷運公司昨指出，只要符合資格的都可以報名，目前九類科職缺，共有兩百一十三人報名，完成繳費的則有一百四十七人，其中，企劃處正工程師也有八人報名，並非為誰量身打造。

台中捷運公司指出，報名且完成繳費程序者，將由審查委員會審查相關資格，預計四月初會公布第一階段初審結果，人事招募過程絕對公平公正公開。

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