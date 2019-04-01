〈中部〉減產照夯 南投千人製梅大爆滿

2019-04-01

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣種植青梅面積達一千三百多公頃，居全台之冠，今年氣候偏暖加上久旱不雨，收成銳減七成以上，但不影響南投梅子節之「鬥陣來做梅」活動的熱情，參加在南投縣信義農會梅子夢工廠舉辦的活動的民眾大爆滿，使得千人製梅DIY場次，從原先三場加碼到四場。

信義鄉農會在昨日的活動中，也安排梅餐料理、音樂饗宴等活動，讓與會民眾一邊聆聽音樂，一邊吃美食，而參與「千人製梅DIY」的前六百位民眾，還享有品嚐草屯鎮同德家商師生研發的特色輕食料理福利。

信義農會總幹事黃志輝表示，今年雖受天候影響導致梅子減產而價格上揚，目前信義農會到台北共同運銷，品質最好的「特級品」脆梅，每公斤一五五元，較去年同期一二○至一三○元，上揚廿到三十元。

今年信義、水里、國姓、仁愛等農會及南投縣農業合作社聯合社等單位，也將於全台各地辦理青梅DIY體驗推廣與展售會，其中，四月二十日將在國道三號南投服務區舉辦製梅DIY活動，限額五百名，有興趣的民眾可向信義農會洽詢。

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